Yanlış ekonomi politikalarının ardından aylık 23 bin 552 lira ile geçinmesi beklenen emeklilere iktidardan ‘müjdeler’ gelmeye başladı. Ülkenin dört bir yanında meydanlara inen, insanca yaşam ücreti taleplerini sürekli yenileyen emeklilere kulaklarını tıkayan iktidarın, emekliler için iyileştirmeler yapacağını açıklaması dikkat çekti. Tüm Emekli Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş ise iktidarın açıklamalarının ardından “Emekliye boşa umut vermeyin” dedi.

‘EMEKLİ ZAVALLI DEĞİL’

İktidarın destek vaatlerine tepki gösteren Hürkardeş, “Emeklilik sisteminde yeni yol aramanıza gerek yok” ifadelerini kullandı ve “Eski yol bize yeter, iktidara geldikten sonra aleyhimize yaptığınız değişiklikleri iptal edin, eskiye dönün, başka ihsan istemeyiz” diye konuştu. Emeklilerin yıllar içinde ciddi hak kayıplarına uğradığını anımsatan Salman Hürkardeş, iktidarın açıkladığı iyileştirme vaatlerinin emeklilerin sorunlarını çözmeyeceğinin altını çizdi. Emekliliğin muhtaçlık sistemiyle ele alınamayacağını söyleyen Hürkardeş, emekli aylıklarında kalıcı iyileştirme yapılması için 2008’de düşürülen aylık bağlama oranının yeniden yüzde 70’e çıkarılmasını talep etti.

“Emeklilerin durumu malum, bu iktidarın başlangıcından bugüne geçen sürede hep kaybettik” ifadelerini kullanan Salman Hürkardeş, “Hiçbir hesaplamaya, istatistiğe, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ısmarlama enflasyon oranlarına gerek yok. Yoksulluğumuz gizlenemez durumda. Emekliyi muhtaç edemezsiniz, emekli, gariban, biçare, dilsiz, ne verilirse ona razı olacak zavallı değil” açıklamasını yaptı.

Yoksulluk sınırı, asgari ücretin 4.4 katına çıktı

Türkiye’de birileri fonlarla servetini katlarken milyonların geçim yükü de giderek ağırlaşıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) ekim ayına ilişkin araştırmasına göre yoksulluk sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücretin 4.4 katına çıktı ve 123 bin 856 lirayı buldu. Yoksulluk sınırı ile asgari ücret arasındaki makas daha da açıldı.

Asgari ücreti 9 bin 949 lira aştı ve 38 bin 24 liraya ulaştı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 49 bin 124 liraya çıktı. Türk-İş’e göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcamasındaki aylık artış yüzde 0.59, on aylık artış yüzde 26.14, son 12 aylık artış yüzde 33.83, yıllık ortalama artış ise yüzde 39.26 oldu. Bu kapsamda kuzu eti, tavuk eti ve yumurta fiyatlarında artış görüldü.