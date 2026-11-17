Oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ile Kadıköy sokaklarında objektiflere yansıdı. Bir süredir boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen çift, karşılaştıkları basın mensuplarına iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“YOK ÖYLE BİR ŞEY”

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; haklarında çıkan boşanma haberlerine şaşırdıklarını belirten Selahattin Paşalı, iddiaların nasıl ortaya çıktığını anlamadığını dile getirdi.

Oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada ilk defa evimizden yürürken böyle bir şey oldu. Sanki biz haber vermişiz gibi... Yok öyle bir şey. Evde otururken çıkan bir haber, hatta tatildeydim. Çıkan habere bayağı şaşırdık. Epeyce bir yerden çıkıyor, onları anlamadım. Hem bizi rahatsız ediyor hem de normal hayatımız devam ederken yürürken böyle haberlerin çıkması... Sürekli bunlara cevap vermek de saçma bir şey”

“EVLİLİĞİMİZİN EN İYİ DÖNEMİNDEYİZ”

Başlangıçta boşanma iddialarını gülüp geçerek karşıladıklarını anlatan çift, haberlerin yayılması üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

Evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Selahattin Paşalı, “Çok şükür, hatta şu anda en iyi dönemindeyiz” sözleriyle haklarındaki söylentilere yanıt verdi.