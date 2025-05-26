Pazarlama sektöründeki kariyerini çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için sonlandıran Alexandra Fidoe, gayrimenkul sektörüne adım atarak bugün 3 milyon sterlinden (yaklaşık 150 milyon TL) fazla bir servetin sahibi oldu. İlk emlak tecrübesini, 2017 yılında ailesi için bir ev alarak deneyimledi. Komşu mülkün durumunu fırsat gören Fidoe, piyasaya çıkmadan satın aldığı evin tadilatını da halletti. Tadilatın ardından bu evin satışından 40 bin sterlin kar elde etti.

BAMBAŞKA BİR HAYATIN KAPISINI ARALADI

Bu dönemde evliliği sona eren ve kendi sektöründe iş teklifi alan Fidoe, güvenli kariyer yolunu reddederek tüm enerjisini gayrimenkul projelerine verdi. "Bu bir dönüm noktasıydı. Kurumsal işe dönseydim bakıcı tutmak gerekecekti. Oysa proje yönetimi bana esneklik sağlıyordu" diyen Fidoe, her açıdan özgürlüğü seçti...

İlk bireysel girişiminde aylık 1.000 sterlin kira karşılığında bir çiftlik evine taşındı ve evin yenileme sürecini yönetti. Mal sahibinin önce zam yapacağını belirtmesine rağmen kira hiç artmadı ve Fidoe, dilediği süre boyunca bu evde kaldı.

Ardından çocukluğunu geçirdiği Hinckley'de "iyi caddedeki en kötü evi" arayarak bir bungalov tarzı ev satın aldı. Üç ay süren yenileme sonrası mülkü satarak 60 bin sterlin kar elde etti. bu satıştan elde ettiği gelirle hem vergilerini ödedi hem de yeni projelere yatırım yaptı.

"BAZEN KENDİME İNANAMIYORUM"

Bugün Fidoe, nakit ve yatırım kredileriyle satın aldığı iki daireyi yenileyip kiraya veriyor. Portföyünün toplam değeri ise 550 bin sterlin. Emlak satışlarından elde ettiği toplam ciro ise yaklaşık 3 milyon sterlini bulmuş durumda.

Yatırımlarının her zaman kolay olmadığını belirten Fidoe, "Bazen, 'Tanrım, ben ne yapıyorum?' diye düşündüğüm oldu ama boşanma bana hayatımı yeniden değerlendirme fırsatı verdi" diyor.