Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde gece yarısı saat 01.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir aile içi tartışma meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden boşanarak baba evine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Evden yükselen sesleri duyan çevredeki komşuların durumu bildirmesi üzerine, adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi baba Ü.Y.'yi olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen şüphelinin jandarmadaki ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.