Özel hayatlarıyla zaman zaman magazin gündemine gelen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Hacıoğlu çifti, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirdi. Yeniden evlenme kararlarıyla dikkat çeken çiftin son kareleri takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Hacıoğlu, sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Çiftin samimi kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Hacıoğlu'nun yeniden bir araya gelerek evlilik kararı alması geçtiğimiz yıl magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Uzun yıllara dayanan birlikteliklerini ikinci kez evlilikle taçlandıran çift, mutlu birlikteliklerini sürdürüyor.
Çiftin paylaştığı son fotoğraflar da takipçilerinin ilgisini çekti. Sosyal medyada yayılan karelere çok sayıda kullanıcı beğeni ve tebrik mesajları gönderdi.
Günün Trend Haberleri
İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini 2010-2015 yılları arasında oyuncu Vildan Atasever ile yapmıştı. Ünlü oyuncu daha sonra 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenmiş, çift 2020 yılında yollarını ayırmıştı.
Bir kız çocukları bulunan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, yıllar sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Geçtiğimiz yıl yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle yeniden nikâh masasına oturan çift, evliliklerini sürdürmeye devam ediyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.