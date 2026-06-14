Bir kız çocukları bulunan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, yıllar sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Geçtiğimiz yıl yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle yeniden nikâh masasına oturan çift, evliliklerini sürdürmeye devam ediyor.