Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Emine D. (60), tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet D. (67) ile Emine D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet D, yanındaki silahla eşi Emine D'ye ateş açarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Emine D, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan ve şüpheliyi kısa sürede yakalayan emniyet güçleri, Ahmet D'yi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri ve ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.