Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde öğle saatlerinde kadına şiddet dehşeti yaşandı. İddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen ve boşanma aşamasında olan çift arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ YERE SERDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli koca, çocuklarının gözü önünde eşini acımasızca darbetmeye başladı. Aldığı darbelerle talihsız kadın sokak ortasında yere yığıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK ANNESİNİ KORUMAK İÇİN BABASINI İTTİ

Annesinin yere düştüğünü gören küçük çocuklardan biri çaresizlik ve öfkeyle babasını iterek yaşanan şiddete tepki gösterdi. Şiddet uygulayan şüpheli ise olayın ardından ağlayan çocuklarını zorla otomobile binmeleri için itti.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydettiği skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.