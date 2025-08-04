Olay, Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132'nci Sokak'ta bulunan apartman dairelerinde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü gününde ortaya çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kapalı alanda kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangını müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi. Evde yapılan incelemede Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya'nın cansız bedeni bulundu.
DİKKAT ÇEKEN CEZAEVİ DETAYI
Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta, 'tehdit', 'kadına karşı basit yaralama' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklu bulunduğu Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Polis ve jandarma, evi yakan kişinin hayatını kaybettiği ve 15 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Derya'nın ihtimali üzerinde dururken, incelemenin ardından Semra ve Mehmet Derya'nın cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangın sırasında Derya çiftinin 2 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma soruşturması sürdürülüyor.