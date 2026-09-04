Gebze’nin Barış Mahallesi'nde bulunan Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda F.D., kızı ve yakınlarıyla birlikte mesire alanında piknik yaptığı sırada boşanma aşamasındaki eşi A.D. yanlarına geldi. 11 YERİNDEN BIÇAKLADI İkili arasında, F.D.’nin aldırdığı uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı. F.D. aldığı darbeler sonucunda vücudunun 11 yerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kadının ameliyata alınacağı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.D.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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