İstanbul’un Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde Kenan Arıkan, kardeşinin eşi olan Meral Ağalar'ın bulunduğu iş yerine giderek silahını ateşledi. Saldırıda ağır yaralanan Ağalar için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, elinde tabanca bulunan Arıkan'a silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan şüpheli, bu kez polis memurlarına ateş etti.

Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan Arıkan, etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı saldırgan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EŞİNİN NEREDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE ÇALIŞTI

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü incelemede saldırının nedeni de ortaya çıktı. Kenan Arıkan'ın, boşanma aşamasında olduğu eşinin nerede bulunduğunu öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gittiği tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Kenan Arıkan da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.