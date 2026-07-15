Olay akşam saatlerinde kent merkezindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. bir çay bahçesinde buluşup, konuşmaya başladı.

Kısa süre sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Hikmet E., yanında bulunan tabanca ile eşine 3 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Hikmet E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.