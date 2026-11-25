Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam silahla ateş edildiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Olay sırasında evde bulunan çiftin üç çocuğu ekiplerce tahliye edildi. Gökhan Özdemir ise kendisini eve kilitleyerek ekiplerin içeri girmesine izin vermedi.

İKNA ÇABALARI YAKLAŞIK 11 SAAT SÜRDÜ

Şüphelinin teslim olması için başlatılan ikna çalışmaları yaklaşık 11 saat devam etti. Bu süreçte Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine geldi.

Saat 05.00 sıralarında intihar girişiminde bulunan Özdemir ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.