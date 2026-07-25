Olay, saat 01.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Mine K., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşi H.K.'dan boşanma kararı aldı. Eşinin vazgeçirmek için tüm çabalara rağmen kararından dönmeyen Hatice Mine K., gece saatlerinde uyuduğu sırada H.K.'ın silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre H.K., eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Mine K.'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ EŞ 30 DAKİKA SONRA SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K.’yı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.