Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda öğle saatlerinde kan donduran bir kadın cinayeti teşebbüsü meydana geldi. Yusuf A. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi olan Asya A. (25) ile tartıştı.

ÖNCE EŞİNİ, 100 METRE İLERİDE DE BALDIZINI VURDU

Gözü dönen Yusuf A., belinden çıkardığı tabancayla sokak ortasında eşi Asya A.'ya ateş açtı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan koca durmayarak olay yerinden 100 metre uzaklıktaki kayınvalidesinin evine doğru koştu. Yusuf A., evin önünde karşılaştığı 16 yaşındaki baldızı Medine G.'yi de aynı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İKİ KIZ KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Asya A., hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren iki kız kardeşin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan saldırgan koca Yusuf A.'yı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon sürdürüyor.