Olay, saat 22.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Ercan D. ile Burçin D. arasında sokakta tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinden Emre Ç. tartışmaya müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Ercan D., yanındaki tabancayla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açtı.

BAŞINDAN VURULAN EMRE Ç.'NİN DURUMU AĞIR

Yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, başından vurulan Emre Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları da haberi alarak hastane önüne geldi.

Saldırının ardından kaçan Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği ortaya çıktı. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.