Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında dün akşam saatlerinde kadına şiddet olayı yaşandı. Arkadaş grubuyla birlikte işletmede vakit geçiren kadın, boşanma sürecinde olduğu öğrenilen eşiyle telefon üzerinden sözlü tartışmaya girdi. FIRINI BASTI, DEFALARCA BIÇAKLADI Sözlü atışmanın ardından hırsını alamayarak fırına gelen öfkeli koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın; karın, omuz ve bacak bölgesine aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin panik ve dehşet dolu ihbarı üzerine adrese anında polis ve acil sağlık personeli sevk edildi. HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR, SALDIRGAN PARKTA YAKALANDI Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen ağır yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne nakledilerek yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırının ardından yaya olarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ise emniyet güçlerinin bölgede başlattığı anlık takip neticesinde İzmit Sabri Yalım Parkı'nda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu ve olaya dair adli soruşturma devam ediyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.