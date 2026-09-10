Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki TOKİ konutlarında Bahri Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahri Ö., tabancayla eşine ateş etti. Birden fazla yerinden yaralanan Özlem Ö. ağır yaralandı.

İNTİHAR ETTİ

Bahri Ö. daha sonra tabancayı göğsüne doğrultarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yerde kanlar içerisinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özlem Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahri Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

ÖĞRETMEN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan olay sırasında Özlem Ö.’nün öğle arasında evine geldiği öğrenildi. İki çocuk annesi Özlem Ö.’nün Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.