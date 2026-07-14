Bursa'da boşanma davası sonrası adliye binasının otoparkında karşı karşıya gelen taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin otopark alanında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Güneş ve Reşat T. çiftinin aileleri, görülen duruşmanın ardından adliye çıkışında tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirine ateş açtı.

ADLİYE POLİSİ ÇATIŞMAYI ÖNLEDİ

Silah seslerinin yükselmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli polis memurları hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale etti. Polislerin zamanında müdahalesiyle silahlı kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. İhbar üzerine adliye otoparkına çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONULDU

Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çatışmada kullanılan 4 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfeğe ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Emniyet güçlerinin olay yerindeki incelemeleri tamamlanırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.