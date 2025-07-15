Pelin Akil ile Anıl Altan’ın tanışması, birlikte rol aldıkları “Arka Sıradakiler” dizisi setinde başlamıştı. İlişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.

AKİL BOŞANMA KARARI ALDIKLARINI DUYURMUŞTU

Sosyal medyada sık sık birlikte vakit geçirdiklerine dair paylaşımlar yapan çiftin, uzun süre örnek bir evlilik sürdürdüğü konuşuluyordu. Ancak son zamanlarda evliliklerinde sorun yaşadıkları ve boşanacakları yönündeki söylentiler magazin gündemini meşgul etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Berkay konserinde görüntülenen Pelin Akil, gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine sessizliğini bozmuş ve boşanma kararını doğrulamıştı. Bu açıklamayla birlikte çiftin evliliği resmen sona ermiş oldu.

DİKKAT ÇEKEN AİLE PAYLAŞIMI

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra Pelin Akil’den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı bir kareyi "Aile zamanı" notuyla paylaştı.