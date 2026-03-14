Dünya genelinde boşanma oranlarına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Farklı alanlarda küresel verileri inceleyen saygın analiz platformu World of Statistics, bu kez ülkelerdeki boşanma oranlarını karşılaştırdı. Araştırmaya göre en yüksek boşanma oranı Portekiz’de görülürken, listede Türkiye’nin bulunduğu sıra da dikkat çekti.

Boşanma oranları ülkelerin sosyal yapısı, ekonomik koşulları ve kültürel dinamiklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Farklı kıtalarda yaşayan çiftler çeşitli nedenlerle evliliklerini sonlandırırken bazı toplumlarda evliliklerin daha uzun süre devam ettiği görülüyor. Araştırmada boşanma oranının en düşük olduğu ülke yüzde 1 ile Hindistan olarak kaydedildi. En yüksek oranlara sahip ülkelerin büyük bölümünün ise Avrupa’da yer aldığı dikkat çekti. Hem Avrupa hem de Asya kıtasında toprakları bulunan Türkiye ise listede orta sıralarda yer aldı.

İşte boşanma oranı en yüksek ülkeler:

Portekiz – %94

İspanya – %85

Lüksemburg – %79

Rusya – %73

Ukrayna – %70

Küba – %55

Finlandiya – %55

Belçika – %53

Fransa – %51

İsveç – %50

Hollanda – %48

Kanada – %47

İtalya – %46

Danimarka – %46

Güney Kore – %46

Amerika Birleşik Devletleri – %45

Çin – %44

Avustralya – %43

Yeni Zelanda – %41

Birleşik Krallık – %41

Almanya – %38

Japonya – %35

Polonya – %33

Kolombiya – %30

Türkiye – %25

Brezilya – %21

Güney Afrika – %17

Mısır – %17

Meksika – %17

İran – %14

Tacikistan – %10

Vietnam – %7

Hindistan – %1