Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafakalarla ilgili olarak, "Ekim ayında hayata geçirilecek" dedi.
Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Boşanma davalarının uzamasını önlenecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Avukatlarımız zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçimlerini istemiyoruz. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adli hizmetlerinden yararlanırken karşılaştığı sorunları yakinen biliyorum. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız başta olmak üzere adalet teşkilatımızın bütün mensuplarının avukatlarımıza karşı nezaket ve mesleki saygınlık içerisinde hareket etmeleri gerektiğini her gittiğim yerde ifade ediyorum."