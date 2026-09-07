Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafakalarla ilgili olarak, "Ekim ayında hayata geçirilecek" dedi.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: