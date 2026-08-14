ABD’li milyarder hedge fon yöneticisi John Overdeck ile eşi Laura’nın boşanma davasında talep edilen tazminat gündem oldu. 20 yıllık evliliklerini sona erdirmek isteyen Laura Overdeck, eşinden 6,2 milyar dolar talep etti. Bu rakamın büyüklüğü, yaklaşık 10 bin apartman parasıyla eşdeğer bir servete karşılık geliyor.

6,2 MİLYAR DOLARLIK TALEP

Two Sigma adlı yatırım şirketinin kuruluş sürecinde evlenen John ve Laura Overdeck’in evlilik sözleşmesi yapmadığı belirtildi. Çiftin boşanma sürecinde Laura’nın talep ettiği 6,2 milyar dolar, davanın en dikkat çeken konusu oldu.

Söz konusu rakam yaklaşık 296 milyar TL’ye denk geliyor. Bu parayla tanesi 29 milyon TL olan yaklaşık 10 bin apartman alınabiliyor.

JOHN OVERDECK 723 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ

Laura Overdeck’in milyarlarca dolarlık talebine karşılık John Overdeck’in 723 milyon dolarlık bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak tarafların bu rakam üzerinde anlaşamadığı öğrenildi.

Böylece çiftin boşanmasındaki milyarlarca dolarlık servet paylaşımı konusunda son sözü mahkeme söyleyecek.

20 YILLIK EVLİLİK MAHKEMEDE SONA ERECEK

John ve Laura Overdeck, 2002 yılında evlendi. Üç çocukları bulunan çiftin boşanma süreci 2022 yılında başladı. Evlilik sözleşmesi bulunmaması, milyarlarca dolarlık servetin nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşmazlığı daha da büyüttü.

Çiftin uzlaşamaması halinde Laura Overdeck’in istediği 6,2 milyar dolarlık tazminat talebi ile John Overdeck’in 723 milyon dolarlık teklifi arasındaki farkı mahkeme değerlendirecek.