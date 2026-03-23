İstanbul Sarıyer, geçtiğimiz Cuma gecesi benzerine az rastlanır bir "pişkinlik" olayına sahne oldu. 38 yaşındaki Esra Poyraz T., 11 aydır ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Oğuzhan T. tarafından soyuldu.
GECE YARISI "BİLEZİK" OPERASYONU
Olay, Rumeli Hisarı Mahallesi’nde saat 03.15 sıralarında gerçekleşti. İş yeri sahibi kadının bir arkadaşının "Kapıyı açık mı unuttun?" telefonuyla ortaya çıkan olayda, Esra Poyraz T. kasadaki 20 gramlık (140 bin TL değerinde) bileziğinin çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını incelediğinde ise içeri giren kişinin, boşanma aşamasındaki eşi olduğunu gördü.
ŞÜPHELİDEN İNANILMAZ SAVUNMA: "ÇİÇEKLERE BAKTIM"
Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği tarafından kısa sürede yakalanan 8 suç kayıtlı Oğuzhan T.’nin ifadesi duyanları hayrete düşürdü. Hırsızlık ve uzaklaştırma ihlali suçlarından işlem yapılan şüpheli "Dükkana gittim, çiçek göndermiştim o gitti mi diye kontrol ettim. Eşime sürpriz yaptım." savunmasını yaptı. Şüpheli, bu ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.