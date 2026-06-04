Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada, dün tesisatçılık yapan 31 yaşındaki Zafer Güngür ile 29 yaşındaki eşi Müjde Güngür arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zafer Güngür, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Müjde Güngür'ü 10 yaşındaki oğullarının gözü önünde göğsünden bıçakladı. Tek bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.
Daireden gelen bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Müjde Güngür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYET BIÇAĞIYLA YAKALANDI
Olayın ardından evden çıkarak kaçan Zafer Güngür'ü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüpheli koca, olaydan kısa bir süre sonra cinayette kullandığı ekmek bıçağıyla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen Zafer Güngür'ün ilk ifadesinde cinayet anını detaylarıyla anlattığı belirtildi. Bayram tatili için gittikleri memleketleri Muş'tan üç gün önce döndüklerini söyleyen şüpheli, verdiği ifadede şu sözleri kullandı:
"Sabah evde tartıştık. Ben evden çıkacağım sırada benden boşanacağını söyleyip, ailesini telefonla aradı. Yeniden tartışmaya başladık. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp bıçakladım. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra da yakalandım."
Eşini öldüren şüphelinin emniyetteki hukuki işlemleri devam ederken, otopsi işlemleri tamamlanan iki çocuk annesi Müjde Güngür'ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.