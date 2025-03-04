Türkiye'de 2023 ve 2024'ün karşılaştırıldığı verilere göre evlenme ve boşanmalar arttı. 2023'te 173 bin 342 boşanma yaşanırken; bu sayı 2024 yılında 187 bin 343 olarak kayıtlara geçti. Ancak boşanmaların artması yalnızca Türkiye'ye özgü değil... Dünyanın dört bir yanında boşanma sayıları ve oranları artıyor.

Hal böyleyken Çin basınından Jing Daily'nin haberine göre Çin'de 25-35 yaş arasındaki kadınlar, boşanma sürecinde duygusal olarak kapanış yaşamak için özel fotoğraf çekimlerine yöneliyor. Evliliğin son anlarını belgelemek amacıyla düzenlenen bu "boşanma fotoğrafçılığı" hizmeti, ülkede hızla yaygınlaşıyor. Yaklaşık 280 dolara (yaklaşık 10 bin TL) mal olan bu çekimler, çiftlerin boşanmadan önce "törensel bir veda" yapmasına olanak tanıyor.

ANLAŞMAZLIK ÇIKARSA FOTOĞRAFÇI DEVREYE GİRMİYOR

Habere göre bu çekimler geleneksel düğün fotoğraflarından farklı olarak sadece gülen yüzleri değil; sessizlik, gözyaşı ve hatta rahatlama ifadelerini de içeriyor.

Footğrafçılar, müşterilerine ayrılık şarkıları söyleyerek veya duygusal destek sağlayarak çekimi daha anlamlı hale getirebiliyor. Hatta bazen bir kokteyl ile rahatlamalarına yardımcı olunuyor. Ancak çekim sırasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa fotoğrafçılar arabuluculuk yapmıyor.

Sözleşmede yer alan net ifadeye göre: "Çekim esnasında ortaya çıkabilecek tartışmalarda fotoğrafçı arabulucu olmayacaktır." Bu dürüst ve doğrudan yaklaşım, genç çiftler arasında samimi ve içten bir hizmet olarak algılanıyor.

ÇOĞUNLUĞUNU 25-35 YAŞ ARASI KADINLAR OLUŞTURUYOR

Boşanma fotoğrafçılığı hizmetini tercih edenlerin büyük çoğunluğunu 25-35 yaş arası kadınlar oluşturuyor. Fotoğrafçılar, bu çekimlerin temel amacının acıya odaklanmak yerine bireyin kendini yeniden keşfetmesine yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.

Jing Daily yazarı Emma Li'ye göre bu trend Çin toplumunda boşanmaya karşı giderek artan kabulü yansıtıyor. Boşanma artık giderek daha fazla insan tarafından "olumsuz bir olay" yerine "yeni bir yaşam tercihi" olarak görülmeye başlanıyor.