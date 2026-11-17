Oyuncu Ezgi Mola, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 2025 yılında Mustafa Aksakallı ile yollarını ayıran Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez birlikte görüntülendi. Çiftin görüntüleri magazin dünyasında ilgi gördü.

EZGİ MOLA'NIN YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

tv100 Magazin Hattı'ndan Cengizan Dönmez'in haberine göre; Ezgi Mola, Yaşar Çağlak ile ilk kez Gazete Magazin objektiflerine yansıdı. Birlikte görüntülenen çiftin ardından Mola'nın yeni sevgilisinin kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

MUSTAFA AKSAKALLI İLE EVLİLİĞİ 2025'TE BİTMİŞTİ

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın ilişkisi 2018 yılında başlamış, çift 2023'te evlenmişti. Yaklaşık iki yıl süren evlilik, Haziran 2025'te tek celsede sona ermişti.

Boşanmanın ardından ortak karar aldıklarını belirten Mola, eski eşiyle dostluklarını sürdüreceklerini açıklamıştı. Oyuncunun adı daha önce Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile de anılmış ancak taraflardan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmemişti.