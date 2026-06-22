Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz ay boşanan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada evlilik sürecine ve sonrasında yaşandığını öne sürdüğü olaylara ilişkin iddialarda bulundu.

İş insanı İdris Aybirdi ile evliliği boyunca zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sahra Işık, bu kez boşanmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"ARTIK SUSMA VAKTİ DEĞİL"

Oğlu ile yeni bir hayat kurduğunu belirten Işık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda psikolojik baskı, tehdit ve aldatılma iddialarını dile getirdi.

Işık açıklamasında, "Susmaktan yoruldum. Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum... Artık susma vakti değil konuşma vaktidir" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMADAN ÖNCE ÖĞRENDİM"

Eski eşinin boşanmadan önce kendisinin de tanıdığı bir kadınla ilişkisi olduğunu sonradan öğrendiğini öne süren Sahra Işık, yaşanan sürecin kendisini zorladığını iddia etti.

Işık, açıklamasında çocuğu üzerinden tehdit edildiğini ve çeşitli mesajlarla rahatsız edildiğini de ileri sürdü.







KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSUYLA ALDATTI

Işık'ın ''Boşanmadan önce Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendin.'' açıklaması sosyal medyayı salladı. Sahra Işık'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar çeşitli isimleri iddia etti. Ancak bu iddialarla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

"YAŞADIĞIM BASKININ SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Sahra Işık paylaşımının sonunda ise yaşadıklarını dile getirmekten çekinmeyeceğini belirterek, "Gereken neyse onu yapacağıma söz veriyorum. Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum" sözlerini kullandı.





Işık'ın açıklamaları kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.