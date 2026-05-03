Önde gelen beyaz eşya devi Bosch Türkiye'nin "Anneler Günü" için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyada tartışma yarattı.

"Tam bi' anne hikayesi" başlığıyla yayınlanan reklamda, bir mağaza ortamında iki kadın arasında geçen diyalog üzerinden annelik temasının işlendiği görülüyor.

Videoda ilerleyen sahnelerde tarafların çocuklarından söz ettiği izlenimi oluşturulurken, finalde "çocuk" olarak bahsedilen varlığın evcil köpek olduğu ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu kurgunun aile yapısını ve çocuk kavramını değersizleştirdiğini savunarak tepkisini dile getirdi.

BAKANLIK: KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Tepkiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Göktaş, anneliğin reklam diliyle basitleştirilemeyecek kadar önemli bir değer olduğunu belirterek, "Annelik; bir neslin ve geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş ayrıca, bakanlığın olayı yargıya taşıyacağını aktardı.

RTÜK DE İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da söz konusu reklam hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, aile kavramının korunmasına vurgu yapılarak benzer içeriklere karşı hassasiyet gösterileceği belirtildi.

Öte yandan Bosch'un ilgili reklamı yayından kaldırdığı görüldü.