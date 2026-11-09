Alman şirketi Bosch'un fabrikasında bir süredir gündemde olan işten çıkarmaların uygulanmaya başlandığı bildirildi. İlk aşamada emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamındaki yaklaşık 300 işçinin işine son verildiği belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, Bursa'daki fabrikada işten çıkarmalar saatlik ücreti yüksek olan işçilerden başladı.

Fabrikada işten çıkarmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesinin beklendiği, toplamda 1200 işçinin işsiz kalabileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Bosch, Mayıs 2026'da Bursa'daki fabrikasında yaklaşık 1.400 çalışanı kapsayan küçülme programı başlattığını duyurmuştu. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla geleneksel otomotiv parçalarına olan talebin azalmasını gerekçe gösteren şirket, çoğunluğu mavi yakalı olmak üzere işten çıkarmaların 2027 sonuna kadar, yaklaşık 300 beyaz yakalı çalışana yönelik çıkışların ise 2030'a kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesini planlamıştı. Türk Metal Sendikası ile işten çıkarmaların kapsamını daraltmak amacıyla görüşmeler de başlamıştı.