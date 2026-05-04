Bosch'un Anneler Günü’ne özel hazırladığı ve evcil hayvan sahipliği üzerinden 'annelik' kavramını ele alan reklam filmi sosyal medyada tartışma yarattı. Gelen tepkilerin ardından film yayından kaldırılırken, RTÜK inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise reklamı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

YENİŞAFAK HEDEF GÖSTERDİ

“Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklam filmi, annelik ve aile kavramına ilişkin göndermeleri nedeniyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yeni Şafak gazetesi de reklamı “Çocuk yerine köpek propagandası” başlığıyla haberleştirerek hedef gösterdi.

REKLAMDA ‘ÇOCUK’ İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bir Bosch mağazasında geçen reklam filminde, annelik üzerine geçen sohbette kadınlar, evcil hayvanlarından “çocuk” diye bahsetti. Reklamda evcil hayvanlar için “Bende de var iki tane” ve “çocuk işte” gibi ifadelerin kullanılması eleştirildi.

BOSCH REKLAMI YAYINDAN KALDIRDI

Tartışmaların ardından Bosch Türkiye, söz konusu reklam filmini yayından kaldırdı. Şirketten konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmazken, kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

BAKAN GÖKTAŞ: ANNELİK DEĞERSİZLEŞTİRİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada reklama tepki göstererek, “Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir” ifadelerini kullandı. Göktaş, “Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın -biyolojik ya da koruyucu- gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur” dedi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reklam filmi hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yaptığı açıklamada, “Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, kültürümüzün ve inancımızın önemli bir parçasıdır. Ancak anne-evlat bağı gibi derin ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Daniş, Anayasa’nın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurlarının anne, baba ve çocuk olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu çerçevenin dışındaki kurguların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Açıklamasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen “Nüfus ve Aile On Yılı” vizyonuna da değinen Daniş, RTÜK olarak aile kavramı üzerinden değer erozyonuna izin verilmeyeceğini vurguladı.