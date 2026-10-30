Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde rutin bir görev icra eden İtalyan askeri helikopteri perşembe günü Brčko kenti yakınlarında düştü.

Yerel sağlık yetkilileri ve EUFOR tarafından yapılan açıklamalarda, kaza neticesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CH-47 Chinook tipi askeri helikopter, başkent Saraybosna'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Brčko bölgesine bağlı Gorice köyünde düştü.

Brčko Hastanesi Sözcüsü Salih Ibrahimbegovic, helikopterin düştüğü esnada içinde 15 kişinin yer aldığını belirtti.

Ibrahimbegovic, 3 kişinin kaza mahallinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, yaralanan diğer 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yerel medyaya yansıyan görüntüler enkazın Gorice yakınlarındaki çimenlik alana saçıldığını gösterdi.

EUFOR AÇIKLAMA YAPTI

EUFOR tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu bazı personelin yaşamını yitirdiği, bazılarının ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Olayda herhangi bir sivil altyapı, mülk veya aracın zarar görmediği, sivillerden yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazanın çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini belirten misyon yetkilileri, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını ve olgular doğrulandıkça kamuoyuna bilgi verileceğini kaydetti.

Yetkililer ayrıca soruşturma süresince doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması ve yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kazaya karışan İtalyan askeri helikopterinin, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nın askeri hükümlerini denetlemek ve güvenliği sağlamakla görevlendirilen AB öncülüğündeki Althea Harekâtı kapsamında görev yaptığı aktarıldı.

Barış gücü sorumluluğunu 2004 yılında NATO liderliğindeki güçlerden devralan EUFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisi altında faaliyetlerini sürdürüyor ve bünyesinde Avrupa ülkelerinden askeri personel bulunduruyor.