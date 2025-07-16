Cem YILDIRIM

Bugüne kadar 45 ülkeye 120 ayrı ziyarette bulunan ve 530 bin kilometre yol kateden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son olarak Bosna Hersek’e gitti. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini 4. kez ziyaret eden Erbaş, 8 yıllık görev süresi boyunca Ankara’daki makamına 11 kilometre uzaklıkta bulunan Diyanet’in kurucusu Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e ise bir kez bile gitmedi.

Erbaş daha önce de Bosna Hersek’e gidip, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etmişti. Erbaş’ın bu ziyareti sosyal medyadaki takipçileri tarafından yorumlandı.

Erbaş, Bosna Hersek’e 2018, 2022 ve 2023’te de giderek İzzetbegoviç’in kabrinde dua okudu.

13 TUR ATTI

“Bilge lider İzzetbegoviç’in kabrini 4 kez ziyaret eden Ali Erbaş, Anıtkabir’e gitmeye hiç mi fırsat bulamıyor?’’ eleştirileri yapıldı. Ali Erbaş, Bosna Hersek gezisi ile görev süresi boyunca sadece yurt dışı seyahatlerinde 530 bin kilometre yol katetti, dünyanın çevresinde 13 tur attı. Ali Erbaş döneminde yayınlanan Cuma hutbelerinde de Atatürk hiç anılmıyor.