2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile Katar takımları, ABD’nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazanarak grubu 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmada Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Alajbegovic, 34. dakikada Brake'in kendi kalesine attığı gol ve 80. dakikada Mahmic kaydetti. Katar'ın tek golü ise 42. dakikada Alhaydos'tan geldi.

BOSNA HERSEK BEKLEMEYE GEÇTİ

Bu sonucun ardından Bosna Hersek grubu 4 puanla üçüncü sırada tamamladı. Katar ise 1 puanla son sırada kaldı. Grubu 3. sırada tamamlayan Bosna Hersek ise gruplarda en iyi 8 üçüncü arasına girip son 32'ye yükselmek için diğer gruplardaki maçların tamamlanmasını bekleyecek.

DZEKO ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 64. Dakikasında Dzeko oyunda alındı. Bu karara oldukça sinirlenen Bosnalı oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve su sişesini fırlattı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.