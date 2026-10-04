Seçmenler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerini belirleyecek.

Bunun yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi, RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Seçmenler, özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmeye başladı.

TSİ 08.00'de başlayan oy verme süreci, 20.00'ye kadar devam edecek.

Seçimin en önemli yeniliği olarak, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılıyor.

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutuyor. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılıyor ve seçmenler, pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçiriyor.

Pusulaların taranarak verilerin doğrudan Merkez Seçim Komisyonuna (CIK) iletilmesiyle ilk sonuçların saat 20.00'de açıklanması planlanıyor. Önceki seçimlerde ilk sonuçlar, genellikle saat 23.00 civarında duyuruluyordu.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yarışan adaylar, Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic; Sırp üyeliği için Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic; Hırvat üyeliği için de Darijana Filipovic, Zdenko Lucic ve Slaven Kovacevic mücadele ediyor.

RS Başkanlığı için 12 aday yarışıyor. Seçmenler, bu pusulada yalnızca bir adayı işaretliyor ve en çok oyu alan aday, başkan oluyor. Seçim yarışının Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.

Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'deki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyeliği için Zeljko Komsic ve Sırp üyeliği için de Zeljka Cvijanovic seçilmişti.