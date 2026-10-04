Bosna Hersek'te genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri, devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu'nun iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi, RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'nin 10 kanton meclisinde görev alacak isimleri belirleyecek.

Özel statüye sahip Brcko'da da seçmenler, hükümeti belirlemek için oy kullanmaya başladı.

TSİ 08.00'de başlayan oy verme, 20.00'ye kadar sürecek.

İLK SONUÇLAR SAAT 20.00'DE AÇIKLANACAK

Seçimde, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında ilk kez biyometrik seçmen doğrulaması, oy pusulası taraması ve video gözetim sistemi kullanılacak.

Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izi verecek, oy verme işlemi kağıt pusulalarla gerçekleştirilecek. Seçmenler, pusulayı sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirecek.

Pusulaların taranmasıyla veriler doğrudan Merkez Seçim Komisyonuna (CIK) iletilecek ve ilk sonuçların TSİ 20.00'de açıklanması bekleniyor. Önceki seçimlerde ilk sonuçlar genellikle saat 23.00 civarında açıklanmıştı.

ADAYLAR

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic, Sırp üyeliği için Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic, Hırvat üyeliği için ise Darijana Filipovic, Zdenko Lucic ve Slaven Kovacevic yarışıyor.

RS Başkanlığı için 12 aday yarışacak. Seçmenler bu pusulada yalnızca bir adayı işaretleyecek ve en çok oyu alan aday başkan olacak. Yarışın Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.

Bosna Hersek'te genel seçimler 4 yılda bir düzenleniyor. Son seçim olan 2 Ekim 2022'de Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Zeljko Komsic ve Sırp üyeliğine Zeljka Cvijanovic seçilmişti.