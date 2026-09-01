Avrupa Birliği (AB), Lahey'de hapis yatarken şehirdeki bir hastanede hayatını kaybeden 'Bosna Kasabı' Ratko Mladic için Sırbistan'da yapılacka askeri törene itiraz etti.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaş suçlularını yüceltmek temel Avrupa değerleriyle çelişiyor. Bunun AB'de olduğu kadar üyelik hedefi taşıyan ülkelerde de yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

2012 yılından bu yana AB aday ülkesi konumunda bulunan Sırbistan'a 9 Eylül'de bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Kos, Mladic'in arasında binlerce çocuğun bulunduğu 8 bin kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamı ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir savaş suçlusu olduğunu hatırlatarak gelişmeleri bu temel üzerinden değerlendireceklerini aktardı.

DÜNDEN HAZIRLAR

Sırp hükümetinin planlamalarına göre, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic, Sırbistan'da resmi törenle toprağa verilecek.

Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve son dönemde felç geçiren Mladic'in cenazesinin Hollanda makamlarınca ne zaman teslim edileceği henüz netlik kazanmadı.

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, konuya ilişkin geçen cuma günü yaptığı açıklamada, sonraki adımların belli olmasıyla birlikte Sırp yetkililerin Lahey'e gitmeye hazır olduğunu ifade etti.

BOSNA KASABINA SAYGI BÜYÜK

"Bosna Kasabı" lakaplı savaş suçlusu Mladic, Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) güvenli bölgesini ele geçirerek yaklaşık 8 bin Müslüman erkek ve çocuğu katleden Bosnalı Sırp birliklerin komutanlığını yürütüyordu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işlenen en ağır savaş suçlarından biri sayılan katliamın ardından cesetler toplu mezarlara gömülmüş ve suçların örtbas edilmesi amacıyla farklı yerlere taşınmıştı.

Yaklaşık 16 yıl kaçak yaşadıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanıp ICTY'ye teslim edilen Mladic, 2017'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, mahkûmiyeti 2021'deki temyiz süreci sonunda kesinleşmişti.

Mladic, Sırbistan'ın bazı kesimlerinde ve Bosna-Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde hala saygıyla anılırken, Sırp Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, ölümünün ardından kendisini "Sırp halkı için büyük bir şahsiyet" olarak nitelendirdi.