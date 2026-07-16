Galatasaray tarihini değiştiren Mauro Icardi'ye saatler 22.49'u gösterirken, "Böyle bir aşk unutulmaz" diye sosyal medya mesajıyla veda edilmesi garip bulundu. Cimbom neden Icardi’yle yeniden anlaşmadı ve neden bu saatte açıkladı? İşte cevabı: 10+4 yabancı kontenjanında 33 yaşındaki santrfora yer kalmamıştı. Gençlere yer açılması için yönetim yolları ayırdı.

Teknik Direktör Okan Buruk da sezon başı hazırlık kampı geçirmemiş bir Icardi'yi istemiyordu. Buruk, bugüne kadar idare etmişti ama gelip çalışmak yerine tatile devam etmesi bardağı taşırdı. Buruk'un "Icardi'yi beklememiz transferi yavaşlatıyor" açıklaması da yönetimin üzerinde taraftar baskısına yol açtı. Yönetim, üzerindeki baskıdan kurtulmak için o saatte açıklama yaptı.