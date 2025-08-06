Her şeyin normal işlediği sahilde bir anda siyah renkli bir bot, yüzlerce kişinin güneşlendiği plaja yavaşça yanaştı. Görgü tanıklarına göre botun içinden çıkan göçmenler, denize atladı ve hiçbir şey olmamış gibi sahile yöneldi. Olay sırasında vatandaşların ve güvenlik güçlerinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

"SANKİ HİÇ ACELE ETMİYORLARDI"

Bir restoran işletmecisi olan Alberto Garcia, o anları şöyle anlattı:

"İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Bot yavaş yavaş yaklaştı, insanlar atlamaya başladı. Sanki hiç acele etmiyorlardı."

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise bazı tatilcilerin, göçmenleri durdurmaya çalıştığı ve kolluk kuvvetlerine yardım ettiği görüldü. Özellikle bir görüntüde, mayolu bir adamın göçmenlerden birini yere yatırıp dizini sırtına koyarak güvenlik güçlerine teslim ettiği anlar yer aldı.

Yetkililer, olayın ardından plajda arama ve gözaltı operasyonu başlattı. Görgü tanıklarına göre motorbot, kıyıya ulaşan göçmenleri bıraktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Teknede en az dört kişi olduğu ve bu kişilerin geri dönerek kaçtığı tahmin ediliyor.

İSPANYA GÖÇ ROTASININ UĞRAK NOKTASI

İspanya kıyıları, özellikle yaz aylarında Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor. Ancak bu olayın gündüz vakti ve halkın bulunduğu bir plajda yaşanması, benzeri girişimlerden ayıran sıra dışı bir durum oluşturdu.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sahil güvenliğin bölgedeki devriyelerinin artırıldığını duyurdu.