Yaşlanma karşıtı uygulamalarda tamamen farklı yollar izleyen tek yumurta ikizleri, uzun süreli botoks kullanımının cilt üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Los Angeles’ta yaşayan ikiz, 20’li yaşlarının ortalarından itibaren düzenli olarak botoks yaptırmayı tercih ederken; Münih’teki kardeşi aynı süreçte bu işleme yalnızca birkaç kez başvurdu. Dr. Binder, ikizlerin yüzlerindeki değişimi içeren ilk bulgularını 2006 yılında Archives of Facial Plastic Surgery dergisinde yayımladı, altı yıl sonra ise kardeşleri yeniden mercek altına aldı.

Mimik çizgileri kalıcı hale gelmedi

Araştırmanın 13. yılında yapılan ilk karşılaştırmada, ikizlerden biri yılda iki ila üç kez düzenli enjeksiyon yaptırmış, diğeri ise toplamda sadece iki kez işlem görmüştü. İki kardeş arasındaki en belirgin farkın alın, kaş arası ve göz çevresinde toplandığı gözlemlendi.

Düzenli botoks yaptıran kardeşin alnında neredeyse hiç kalıcı ifade çizgisine rastlanmazken; diğer kardeşin yüzü tamamen dinlenme halindeyken bile bu çizgilerin belirginliğini koruduğu görüldü. Buna karşın, her iki kardeşin de işlem yaptırmadığı burun kenarından ağız köşelerine inen çizgilerde benzer düzeyde yaşlanma belirtileri tespit edildi.

44 yaşında yeniden görüntülendiler

İkizler 44 yaşına geldiğinde Dr. Binder ve meslektaşı Dr. Alexander Rivkin, kardeşlerin son durumunu karşılaştırarak 2015 yılında Dermatologic Surgery dergisinde yayımladı. Bu dönemde ilk ikiz 19 yıldır (4 ila 6 ayda bir) düzenli botoks kullanırken, kız kardeşi neredeyse yirmi yıllık süreçte toplam 4 kez işlem yaptırmıştı. Çalışma boyunca her 2 kardeş de başka hiçbir estetik müdahalede bulunmadı.

Son enjeksiyondan yaklaşık 6 ay sonra çekilen fotoğraflar, yalnızca kırışıklık derinliğinde değil, cilt dokusunda da belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Düzenli uygulama yaptırmayan kardeşin alnında daha derin yatay çizgiler, göz çevresinde daha belirgin kırışıklıklar ve daha geniş gözenekler gözlendi.

Botoks nasıl etki ediyor?

Botulinum toksini, sinir sinyallerinin kaslara iletimini geçici olarak engelleyerek kas kasılmalarını hafifletiyor. Kasların daha az kasılması, üzerindeki derinin katlanmasını ve zamanla kalıcı kırışıklıklara dönüşmesini önlüyor. Bu nedenle birçok kişi, henüz derin çizgiler oluşmadan "önleyici botoks" yöntemine başvuruyor.

Uzmanlar, botoksun doğal yaşlanma sürecini tamamen durduramadığına dikkat çekiyor. Uygulama; deri altı yağ kaybını, yerçekimine bağlı sarkmaları veya güneş kaynaklı pigment lekelerini engellemiyor.

Uzmanlardan "çevresel faktör ve yan etki" uyarısı

Bilim insanları, bu vakanın yalnızca iki kişiyi kapsayan bir gözlem olduğunun altını çiziyor. Cilt yaşlanmasında genetiğin yanı sıra güneş ışığına maruz kalma, sigara kullanımı, beslenme, hormonal değişimler ve düzenli cilt bakımı gibi faktörler kritik rol oynuyor.

İkizlerin farklı kıtalarda ve iklimlerde yaşamış olması da çevresel etkilerin sonuçlara yansımış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Öte yandan her tıbbi işlem gibi botoksun da morarma, baş ağrısı, geçici yüz asimetrisi ve göz kapağı veya kaş düşüklüğü gibi yan etkileri bulunabiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir cilt görünümünü korumak için kozmetik müdahalelerden önce düzenli güneş koruyucu kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.