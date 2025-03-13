İngiltere'nin ünlü komedi kulüplerinden Top Secret Comedy Club, botoks yaptıran konukları ağırlamamaya karar verdi. Sahne alan komedyenlerin tepkisiz yüzlerden şikayet etmesi üzerine mekan, "mimik testli" giriş uygulamasına geçiş yaptı.

SANATÇILARDAN YOĞUN ŞİKAYET VAR

Londra'da Drury Lane ve Kingsway'de şubeleri bulunan kulüp; ülkenin prestijli mekanlarından biri. Ancak The Independent'ta yer alan habere göre son dönemde stand-up sanatçılarından gelen şikayetler, kulübün radikal bir adım atmasına neden oldu.

Mekanın sahibi Mark Rothman, botokslu izleyicilerin sahnedeki komedyenlerle bağ kuramadığını ve ortamın enerjisini düşürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı: "Komedyenlerimiz tepkisiz yüzlere şaka yapmaktan bıktı. Yüz ifadeleri, komedinin en önemli unsurlarından biri. İnsanların gülmesini, kaşlarını çatmasını, dudak bükmesini görmek istiyoruz ama botoks nedeniyle seyircinin tepkisini anlamak imkansız hale geliyor."

KAPIDA MİMİK TESTİ YAPILACAK

5 Mart'tan itibaren kulübe giriş yapmak isteyenler, kimlik kontrolünün yanı sıra botoks tespiti için özel olarak eğitilmiş kapı görevlileri tarafından "ifade testine" tabi tutulacak.

Mark Rothman, kararın kesin olduğunu vurgulayarak "Eğer şaşırdıysanız bunu görmemiz gerekiyor!" diyerek mizahi bir uyarıda bulundu.