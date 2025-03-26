Şarkıcı Hatice geçen günlerde yüzüne yaptırdığı botoks yüzünden zehirlendiğini açıklamıştı.

"SENELERDİR YAPTIRIYORUM"

'Gel Konuşalım' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

"Benim diş sıkma problemim var. Bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum."

"Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçide yaptırdım."

ŞİKAYETLERİ ARTTI

"İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4,5 hafta oldu."

"İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar."

"PAYDOS ETTİM"

"İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde."