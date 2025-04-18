Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Hangzhou Bölge Polisi, son olarak Zhejiang FC forması giyen Gabonlu yıldız için açılan soruşturmanın kapatıldığını ve ölümünün kazara olduğu duyurmuştu.

VİCDANLARI YARALADI

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün Zhejiang FC takımının Meizhou Hakka ile oynadığı maç ise gündem oldu. Gabonlu yıldızın ölüm haberinin duyurulduğu saatlerde kulüp sessiz kalırken günlük paylaşım rutinine devam ettiği görüldü.

Söz konusu mücadelede Zhejiang FC oyuncuları gol attıklarında sanki hiçbir şey olmamış gibi sevinçlerini sürdürmesi ve gollere adeta çılgınlar gibi sevinmesi de sosyal medyada tepki çekti.

Yükselen tepkilerin ardından Zhejiang FC, Meizhou Hakka'ya karşı oynanan maçın ardından Aaron Boupendza'nın ölümünü duyurdu ve logosunu koyu renge çevirdi

HATAYSPOR ALKIŞ TOPLADI

Boupendza'nın bir dönem formasını giydiği ve gol krallığı yaşadığı Hatayspor ise eski yıldızını unutmadı. Süper Lig ekibi, oynayacağı karşılaşma öncesinde "Bugün senin için sahadayız, Kral" paylaşımını yaparak Gabonlu oyuncusunu andı.