BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2026/327Esas

Sinop ili, Boyabat ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 125 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 51,00 m²'lik yerine isabet eden kısmı hakkında davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ tarafından davalılar S.S BOYABAT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olması nedeniyle, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 26/11/2026 tarihi saat 09:05'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

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