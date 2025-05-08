BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/7 Terekenin Tespiti
İ L A N
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ALİYE YUMUŞAKKAYA'ya ait tereke davasında verilen tensip ara kararı gereğince; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Aydoğan köyü 141 cilt, 10 hane, 34 BSN'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Fatma kızı, 01/07/1959 Boyabat doğumlu, sağlığında Kılıçlı Köyü Boyabat/SİNOP adresinde ikamet eden, müteveffa Aliye Yumuşakkaya-37808079068'nın alacak ve borçlarını tespiti için ilanın neşrinden itibaren Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulunmaları hususunda davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.
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