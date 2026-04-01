BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1262 Esas

KARAR NO : 2024/1542



Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında verilen hükmündavalı Suzan Köse' ye ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmesi nedeniyle;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

-Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Cumakayalı Köyü, 170 ada 4 parsel, 167 ada 3 parsel, 163 ada 6parsel ve Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Cuma Köyü, 113 ada 6 parsel, 142 ada 25 parsel, 160 ada 2 parsel , 175 ada 6 parsel sayılı taşınmazlardaki taraflar arasındaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazların tapu kaydındaki tüm takyitleriyle ve üzerinde bulunan muhdesatlarla birlikte satılarak ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.31/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02441035