Üniversite öğrencilerinin İmamoğlu protestolarının ardından başlattıkları boykot çağrısına soruşturma başlatıldı. Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Boykot yapanlara ilişkin olarak 'azgın azınlık' ifadesini kullanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün alışveriş yaptığı kareleri paylaştı. Bolat, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü" dedi.

Bakan Bolat, paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bolat şu ifadeleri kullandı:

-Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü.

-Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk.

-Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır.