İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şakir Paşa ve Ailesi dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından Oyuncular Sendikası'nın boykot çağrısını ve "Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır.Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez" paylaşımını yapmıştı.

Dün gerçekleşen boykotta AVM'ler, kafeler, restoranlar, marketler boş kaldı. Bakanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise alışveriş yaptıkları kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Boykot çağrısına destek veren bazı oyuncuların işlerine verilmesi de tepkilere neden oldu.