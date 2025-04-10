Boran Kuzum, geçtiğimiz günlerde Aybüke Pusat’a verdiği destekle gündeme gelmişti. Pusat, boykot paylaşımı yaptığı için TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Oyuncu Boran Kuzum, sosyal medya hesabından Pusat’ı paylaşarak "Canım, güzel insan" şeklinde bir mesaj yazmıştı.

(Boran Kuzum)

TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan “Bir Ruh Macerası” adlı dizinin kadrosunda 'boykot' değişikliği yapıldı. Başlangıçta dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum, çekime bir gün kala projeden çıkarıldığını öğrendi. Bu gelişmenin ardından Kuzum’un yerine Alper Saldıran alındı ve Saldıran’ın çekimlerine başlandığı bildirildi.

(Alper Saldıran)

Boran Kuzum, projeden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti. Kuzum, "Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler" şeklinde bir mesaj paylaştı.