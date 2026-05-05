İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran hattındaki askeri operasyonları sonrası genişleyen bölgesel gerilim, küresel markalara yönelik protesto ve boykot kampanyalarını da beraberinde getirmişti. Özellikle İslam ülkelerinde yoğunlaşan "boykot" edilen markaların başında gelen Coca-Cola İçecek (CCİ), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin açıkladığı veriler, boykotun satış hacmi ve karlılık üzerinde etkisinin olmadığını gösterdi.

SATIŞ HACMİNDE YÜZDE 6,9'LUK ARTIŞ

Coca-Cola İçecek, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde konsolide satış hacmini yıllık bazda yüzde 6,9 oranında artırdı. Toplamda 414 milyon ünite kasa satışına ulaşan şirket, Türkiye pazarında da yüksek baz etkisine rağmen yüzde 1,4’lük bir büyüme kaydetti.

KAR ORANLARI KATLANDI: 5,2 MİLYAR TL NET KAR

Finansal tablolara göre şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,7 artarak 52 milyar 369 milyon TL seviyesine yükseldi. En dikkat çekici büyüme ise net karda yaşandı. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL olan net dönem karı, yüzde 213,8’lik devasa bir artışla 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece şirket, piyasadaki 4,2 milyar liralık genel beklentiyi de aşmış oldu.

KASA BAŞINA GELİRDE 10 YILIN REKORU

Enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulanmamış verilere göre, ünite kasa başına düşen net satış geliri 2,9 ABD dolarına ulaştı. Bu rakam, son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Karlılık marjlarındaki artışta, brüt kar marjının yüzde 30,4'ten yüzde 36,3'e yükselmesi önemli rol oynadı.

CEO'DAN AÇIKLAMA: JEOPOLİTİK GERİLİMİ TAKİP EDİYORUZ

2026 yılına güçlü bir ivmeyle başladıklarını belirten CEO Karim Yahi, bölgesel risklere dair şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat sonundan itibaren artan jeopolitik gerilimlerin olası etkilerini yakından takip ediyoruz. Çalışanlarımızın ve varlıklarımızın güvenliğini sağlamak adına proaktif önlemlerimizi aldık. Operasyonlarımızın sürekliliği önceliğimizdir."

BAYRAK DEĞİŞİMİ YAKLAŞIYOR

Şirketin halka arzının 20. yılını kutladığı bu önemli dönemde bir de üst düzey yönetim değişikliği yaşanacak. Mevcut CEO Karim Yahi, ikinci çeyrek sonunda görevini halihazırda COO (Operasyon Direktörü) olarak görev yapan Ahmet Kürşad Ertin’e devredecek. Yahi, halka arzdan bu yana dolar bazında yıllık ortalama yüzde 8'lik bir FAVÖK büyümesi yakaladıklarının altını çizdi.