İstanbul’daki Robbie Williams ve Muse konserlerinin arkasındaki organizatör DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medyada yaptığı "vatan haini" şeklindeki açıklamaları büyük tepki topladı. Özkan, Espressolab’i boykot eden gençlere yönelik paylaşımlarında sert ifadeler kullanarak sosyal medyada hızla yayılan eleştirilerin odağı haline geldi.

BOYKOT ÇAĞRISI YÜKSELDİ

Özkan’ın bu açıklamaları, gençlerin boykot çağrısı yapmalarına sebep oldu. Türkiye’nin önde gelen sosyal medya platformlarında, Espressolab’i boykot edenlere "vatan haini" diyen Özkan’a karşı tepki gösteren binlerce kullanıcı, DBL Entertainment’ın düzenlediği etkinliklere katılmama kararı aldı. Özkan’a yönelik sert tepkiler, sosyal medya kullanıcılarının Muse'un gönderilerine "Türkiye'ye gelmeyin" şeklinde yorum yaparak boykot çağrısında bulunmalarına yol açtı.

'TÜM ORGANİZASYONLARDAN ÇEKİLİYORUZ'

Tepkilerin odağı olan Abdülkadir Özkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

- Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

- Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

- İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.

- Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. Genç ve kararlı bir grup olarak, yaklaşık 20 yıldır dünya müzik sektörünün adeta “unuttuğu” ve özellikle gençliğimizin sahnede seyretmesi gerektiğine inandığımız Andrea Bocelli gibi dünya çapında sanatçıları Türkiye’de ağırlamaktan gurur duyduk. Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…

Abdülkadir Özkan"